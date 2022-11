Fehlendes Personal, jetzt auch noch gestiegene Energiepreise, Inflation und Mehrkosten, die nicht einfach so an die Endkunden weitergegeben werden können – auch in Ludwigshafen stürzt die Gastronomie von einer Krise in die nächste. Die Reaktionen fallen dennoch unterschiedlich aus. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Als dritter Centermanager der Rhein-Galerie hat Patrick Steidl den bisher schwersten Job. Erst die Pandemie, jetzt die hohe Inflation. Die Kaufkraft schwindet. Trotzdem fällt die Bilanz des 43-Jährigen solide aus. Das liegt auch an Ludwigshafener Sondereffekten. Zum Stromsparen ist das Einkaufszentrum dennoch verdammt. Mehr dazu hier.

Zu einer Großdemonstration, zu der die IG Metall aufgerufen hat, werden mehrere Tausend Teilnehmer in Mannheim erwartet. Hintergrund ist der Tarifstreit in der Metall- und Elektro-Industrie. Hier erfahren Sie mehr.

Michael Kötz, Intendant des populären Festivals des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel, kann sich für eine Neuauflage Hoffnung auf eine verlässlichere Förderung durch das Land machen. Warum, das lesen Sie hier.

Die Stadt Speyer macht sich daran, das Parken im Zentrum ganz neu zu regeln. Wie, steht noch nicht fest. Ein Beispiel aus der Südpfalz deutet an, wohin die Reise gehen könnte. Anwohner werden wohl mehr zahlen müssen. Mehr dazu hier.

Alle Jahre wieder kommen nicht nur das Christuskind und Knecht Ruprecht, auch die „Harley Davidson riding Santas“ sind wieder unterwegs. Am 6. Dezember brummen die als Weihnachtsmänner verkleideten Biker durch die Südpfalz, um Kinder und Senioren zu beschenken und Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu sammeln. Mehr erfahren Sie hier.

Die Ukraine-Krise und die Flut im Ahrtal haben das Bewusstsein der Bevölkerung für Katastrophenschutz wieder geschärft. Aber was kann jeder Einzelne ganz praktisch tun, um auf plötzliche Ereignisse wie einen längeren Stromausfall vorbereitet zu sein. Darüber hat Jörg Schmihing mit dem Firmengründer und Frankenthaler THW-Stadtbeauftragten Lukas Kalnik gesprochen. Hier geht’s zum Interview.