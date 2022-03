Erstmals seit ihrer Wiedereröffnung nach der Sanierung im Sommer 2017 erhöht die Stadtbibliothek die Nutzungsgebühren. Dem hat der Kulturausschuss am Donnerstag zugestimmt. So soll die Jahresgebühr laut Stadtverwaltung zum 1. Mai von 18 auf 20 Euro steigen. Die Metropol-Card für die Ausleihe in mehreren Bibliotheken kostet 24 Euro im Jahr. Außerdem wird eine jährliche Gebühr für den sogenannten Gastausweis in Höhe von fünf Euro eingeführt. Damit können Nutzer die Notebooks, das W-Lan und die Medien vor Ort verwenden, Ausleihen kosten dann extra. Auch die Mahngebühren steigen, Kinder ausgenommen: von 1,50 Euro pro Medium auf zwei Euro. „Modern und zeitgemäß kann die Stadtbibliothek nur bei einer entsprechenden Finanzausstattung bleiben“, heißt es als Begründung für die teureren Entgelte. Die Kosten für Materialien und Dienstleistungen seien zudem stark gestiegen.

Lernroboter Nao zieht in Bibliothek

Wie im Kulturausschuss zudem bekannt wurde, profitiert die Stadtbibliothek von fast 150.000 Euro aus dem Digitalförderprogramm „Wissenswandel“. Damit gehe die Digitalisierung vor Ort „noch einen großen Schritt voran“, sagte Kulturbereichsleiterin Stefanie Kleinsorge. So soll es ein digitales Buchungssystem für Lernplätze geben, zudem werden weitere Tablets angeschafft. Als besonderen Höhepunkt kündigte Kleinsorge an, dass der humanoide Lernroboter Nao in die Bibliothek einziehen soll. Er könne etwa zur Sprach- und Leseförderung genutzt werden, ebenso, um das Programmieren zu lernen. Im Ideenwerk der Stadtbibliothek gibt es auch einen Roboter-Club.