Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und des Krematoriums sollen ab 1. Januar 2025 steigen. Der Grund: gestiegene Kosten für Personal, Material und notwendige Investitionen.

Höhere Tarifabschlüsse für das Personal sorgen für Mehrkosten von 100.000 Euro. Im Bereich Material schlagen Mehrkosten von 50.000 Euro zu Buche. Dies legt der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) in einer Vorlage an den Werksausschuss dar. Es sei gelungen, ein paar Stellen wieder zu besetzen, unter anderem mit einer Bauingenieurin, die sich nun um den Hauptfriedhof kümmern könne, erläuterte WBL-Bereichsleiterin Gabriele Bindert im Werksausschuss. Auf dem 25 Hektar großen Gelände seien das Wasserleitungsnetz und Teile des Wegenetzes erneuerungsbedürftig. Ein Großteil mit 80 Prozent der Bestattungen entfielen derzeit auf Urnenbestattungen, daher müssten diese künftig auch einen größeren Anteil an den Investitionskosten tragen, begründete Bindert die etwas höhere Preissteigerung bei den Urnenbestattungen. „Einen ,Run‘ gibt es auf die muslimischen Erdbestattungen, wo wir bereits die dritte Erweiterung des Gräberfelds gemacht haben.“

Erdbestattung gut fünf Prozent teurer

Konkret steigt der Preis für die Bestattung eines Erwachsenen im Erdgrab um etwa fünf Prozent von 994 auf 1047 Euro an. Der Preis einer Urnenbeisetzung erhöht sich um gut acht Prozent von 448 auf 485 Euro. Andere Gebühren wie für die Trauerhallennutzung werden nicht erhöht. Bei der aktuell für das Jahr 2024 geltenden Kalkulation sei ein vorgeschriebener Abbau der Gebührenrücklage berücksichtigt worden, von den vorhandenen 615.000 Euro seien für 2024 rund 250.000 Euro entnommen worden, informiert die Vorlage.

Wie Bindert für den Bereich Krematorien sagte, seien im Jahr 2024 technische Erneuerungen an den Einäscherungslinien erfolgt. Der Einbau neuer Wärmetauscher für eine Temperatur von 1000 Grad Celsius habe 500.000 Euro gekostet. Im Jahr 2025 stünden weitere Investitionen mit 350.000 Euro in die Emissionstechnik und Belüftungsanlage an. Aus diesem Grund seien für die Benutzung des Krematoriums Preiserhöhungen von 5,8 Prozent notwendig. Laut einer Tabelle wird die Einäscherung eines Erwachsenen künftig 345 Euro statt bisher 326 Euro kosten. Die Annahme der WBL-Vorlagen zu den Friedhofs- und Krematoriumsgebühren hat der Werksausschuss mehrheitlich mit einer Gegenstimme empfohlen. Beschließen muss sie der Stadtrat.