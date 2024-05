Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den vier Jugendliche und ein Heranwachsender am Wochenende durch Farbschmierereien in Oggersheim verursacht haben. Eine aufmerksame Anwohnerin hat die fünf jungen Leute am Samstag gegen 21.40 Uhr dabei beobachtet, wie sie ein Technikhaus in der Bertolt-Brecht-Straße mit Farbe besprühten. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen daher schnell ermitteln. Vor Ort entdeckten die Beamten, dass auch die Fassade eines nahegelegenen Hauses in der Comeniusstraße besprüht wurde. Alle Verdächtigen stammen aus Ludwigshafen.