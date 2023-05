Am ersten Juni-Wochenende ist wieder Hemshoffest auf dem Goerdelerplatz. Die 43. Ausgabe – 2. bis 4. Juni – ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Arbeitsgemeinschaft der Vereine der Nördlichen Innenstadt in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. „Nach zwei Jahren ohne Hemshoffest und einer kleinen Kerwe im letzten Jahr gibt es in diesem Jahr endlich wieder ein großes Fest im Hemshof mit Live-Musik an drei Tagen“, sagt Arge-Vorsitzender Friedrich Bauer. „Das Hemshoffest garantiert Geselligkeit für Jung und Alt und ist unbestritten ein Fest mit Tradition. Verkaufsstände der Mitgliedsvereine, Schausteller und Fahrgeschäfte und natürlich das Rahmenprogramm sorgen für das leibliche Wohl und beste Unterhaltung. Es gehört zum Heimatgefühl, bei einer Weinschorle oder einem Bier inmitten froh gelaunter Menschen zu sitzen und über Gott und die Welt zu diskutieren. Fremde werden dabei schnell zu Freunden“, so Bauer. Neu in diesem Jahr laut Bauer: Es beteiligen sich deutlich mehr Schausteller als in der Vergangenheit. Den Auftakt des Live-Programms gestalten die „Poor Boys“ am Freitag, 2. Juni, 18 Uhr. Samstags um 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit einem Grußwort der Oberbürgermeisterin. Festhöhepunkt ist der Samstag. Es spielen „Kraft & Kraftin“. Am Sonntag folgt der Frühschoppen. Der Abend klingt aus mit dem „Duo Logo“.