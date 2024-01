Bei Kontrollen in Gaststätten sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen in der Nördlichen Innenstadt haben Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt (KVD) am Dienstagabend 65 Personen und sechs Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Hierbei erfassten die Beamten nach Polizeiangaben zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität, die Bekämpfung illegalen Glücksspiels sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Neben Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie Mitarbeiter der Stadt und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Abteilung Glücksspiel, im Einsatz.