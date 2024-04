Innerhalb eines länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstags der Polizei sind in Mannheim zuletzt mehrere Gaststätten in der Neckarstadt kontrolliert worden. 21 Betriebe wurden überprüft und dabei in Summe 37 Verstöße festgestellt: Der am häufigsten festgestellte Verstoß war der fehlende Aushang des Jugendschutzgesetzes (neun Fälle), aber auch verschlossene Notausgänge (5) oder Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz (2) wurden beanstandet. Zwei Hinweise wegen unzureichender Küchen-Hygiene wurden direkt an die Lebensmittelüberwachung weitergeleitet, auch ein Mangel zum Thema Brandschutz wurde beanstandet. Alle Verstöße werden laut Polizei zur Anzeige gebracht.