Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat bei Kontrollen am Samstag in zwei Lokalen Verstöße gegen die 2G-plus-Regel in der Innengastronomie geahndet. In Mundenheim befanden sich laut Stadt in einer Gaststätte 15 Menschen, die weder vollständig geimpft noch getestet waren. Der Gastwirt hatte auf den Kontaktlisten unter anderem vermerkt, dass die Gäste getestet worden seien. Das Lokal wurde geschlossen. In einem Gastraum in Mitte fanden die Einsatzkräfte drei Gäste, die zwar doppelt geimpft waren, aber keinen Test vorweisen konnten. Daraufhin holten alle den Test im Lokal unter Aufsicht des Vollzugsdiensts nach.