Diese traurige Geschichte könnte ein Happy End bekommen. Am 13. Oktober hat Bernhard Kiefer das Aus für seine Gaststätte Große Blies am Rand der Mundenheimer Technologiemeile verkündet. Nun hat er einen neuen Plan. „Wir wollen unseren Lieferservice ab 3. November wieder aufnehmen“, kündigt der 33-Jährige an.

Vor fast acht Jahren hatte der gelernte Koch Bernhard Kiefer die Vereinsgaststätte des Kleingartenvereins übernommen. „Zunächst waren mittags viele Bauarbeiter