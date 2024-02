Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pandemie, Inflation, Mehrwertsteuererhöhung, Personalmangel: die Gastronomie- und Hotelbranche ist seit vier Jahren in einer Ausnahmesituation. Schließungen wie zuletzt das vegetarische Kult-Restaurant „Heller’s“ in Mannheim sind die Folge. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) blickt mit Sorge auf 2024, von einer Insolvenzwelle will man aber noch nicht sprechen.

„Rund um das Gaststättengewerbe merken wir seit Anhebung der Mehrwertsteuersätze einen deutlichen Druck auf die Unternehmen vor Ort“, sagt Alexander Münchow, Landesbezirkssekretär