Einstimmig ist der Hauptausschuss am Dienstag einem Antrag der Fraktion Grünes Forum und Piraten gefolgt: Demnach ist es Gastronomen in Ludwigshafen auch künftig erlaubt, Gäste in vergrößerten Außenbereichen zu bewirten – sofern die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie es zulassen, dass Lokale überhaupt wieder öffnen dürfen. Heinz Zell begründete den Antrag damit, „dass wir eine Erleichterung für Gastronomen wollen“. David Guthier (SPD) schloss sich dem Ansinnen an: Gerade angesichts der Corona-Pandemie sei Außengastronomie wichtiger als der Verlust von ein, zwei Stellplätzen. Guthier betonte dazu aber auch: „Das funktioniert nur in einem guten Miteinander von Gastronomen, Gästen und Anwohnern.“ Peter Uebel (CDU) begrüßte den Antrag ebenfalls: Es sei wichtig, die Gastronomie in der Stadt zu fördern. Das Ziel sei, die „Aufenthaltsqualität in der City“ zu erhöhen. Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) sagte, dass aus Sicht der Verwaltung nichts gegen den Antrag spreche: „Nach dem Motto: Was im Sommer erlaubt ist, geht auch im Winter.“ Man könne die Regelung aber aus rechtlichen Gründen nicht dauerhaft einführen, sondern müsse sich bei Bedarf erneut darüber unterhalten. Er habe sich ferner mit dem Bereich Umwelt abgestimmt: „Wir haben dabei auch keine Bedenken gegen Heizpilze.“