Von Sterneküche und Eiscafé bis hin zu Promi-Italiener, Kultkneipe und Studentenclub – sie alle sind an den weiß eingedeckten Bistrotischen verteilt, um in einem stillen Protest am Samstag auf die schwierige Situation für Gastronomen während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. „Es geht um unsere Existenz“ hatte die Initiatorin Iris Haas, Geschäftsführerin von Dolceamaro am Friedrichsplatz vorab erklärt. „Mit uns spricht niemand. Politik und Verwaltung fühlen sich für uns nicht zuständig“, erklärt sie, warum die Gastronomie nun mit einem großen Schweigen antwortet.

Keine Hoffnung auf Öffnung

Seit dem 2. November sind die Türe der Cafés und Restaurants geschlossen. Eine Öffnungsperspektive ist nicht erkennbar. „Aktuell rechnen wir nicht damit, dass es vor Ende Juni für uns weitergeht, sagt Mircea Kroll, Geschäftsführer des Gasthaus Zentrale. „Wir haben deshalb keine Sekunde gezögert, als die Anfrage kam, ob wir uns an diesem Protest beteiligen“, erklärt Dominik Paul, Gastronomiechef im Haus Engelhorn, der mit den Kollegen vom Speicher 7 die Sterneküche vertrat. „Das Angebot zum Mitnehmen ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das machen wir, damit wir ein bisschen beschäftigt sind“, erklärt Giovannis Scurti vom Restaurant Augusta.

Hygienekonzept erarbeiten

Eine Perspektive auf die Wiederöffnung sei dringlich, betont Iris Haas: „Wir gehen davon aus, dass rund 25 Prozent der Mannheimer Gastronomie nach dem Ende des Lockdowns gar nicht wieder eröffnen wird.“ In den kommenden Tagen will sie sich mit ihren Kollegen zusammensetzen und zumindest ein Hygienekonzept für die Außengastronomie erstellen. Denn der stille Protest sei lediglich die Aufforderung zum Dialog.