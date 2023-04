Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach wochenlanger Zwangspause dürfen Lokale heute wieder öffnen. Ein umfangreiches Regelwerk soll das Coronavirus in Schach halten. Wir haben uns bei Lokalen in Ludwigshafen, Schifferstadt und Mannheim umgehört – die Euphorie über die Wiederöffnung hält sich bei Gastronomen in Grenzen.

„Maffenbeier“: Nur noch 50 Plätze im Biergarten

Etwas ratlos ist auch Uwe Manos, der das Lokal „Pfeffer & Salz“ in Schifferstadt betreibt. Der