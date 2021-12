„Nun bewahrheitet sich genau das, wovor wir mehrfach gewarnt hatten.“ So reagiert die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ auf den Bericht „Leere Lokale, großer Frust“ (16. Dezember) über die Misere in der Gastronomie aufgrund der Corona-Politik des Landes.

„Die Bürger weichen nach Mannheim aus und die Gastronomen hier gehen finanziell bankrott“, beklagt Fraktionssprecher Hans-Joachim Spieß (62). „Das Verhalten der Stadtspitze ärgert uns maßlos. Wir hatten am 6. Dezember unseren Resolutionsantrag an die Landesregierung für die Aufhebung der Testpflicht bei der Stadtverwaltung eingereicht.“ Da die Fraktion aber weder von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) noch von der Verwaltung eine Rückmeldung erhalten habe, „sind wir davon ausgegangen, dass der Antrag auf die Tagesordnung für die Stadtratssitzung gesetzt und behandelt wird“, so Spieß.

„Eiskalt überrascht“

„Am Montag wurden wir jedoch eiskalt überrascht. Unser Antrag sei nicht zulässig und werde deshalb nicht behandelt, hieß es seitens der Verwaltung. Dies wurde uns im Vorfeld nicht mitgeteilt. Die Stadtspitze sucht nach Mitteln und Wegen, unsere Bemühungen für eine Lösung der Gastro-Krise zunichtezumachen, bietet aber selbst keine Lösung an.“

Die OB sollte sie sich beim Land dafür einsetzen, dass die Testpflicht in Rheinland-Pfalz für kürzlich Geimpfte und Genesene wie in Baden-Württemberg entfalle. Ansonsten entstehe der Eindruck, ihr gehe ihr nur darum, die Opposition auf dem Rücken der Gastronomen zu bekämpfen, bilanziert Spieß.