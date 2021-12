„ani/Erinnerung, 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen“ – so heißt die virtuelle Ausstellung, die das Stadtmuseum seit Kurzem im Netz unter stadtmuseum.ludwigshafen.de/ präsentiert. Sie erinnert an den 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, das am 31. Oktober 1961 geschlossen wurde.

Gewidmet ist die Schau all jenen, die seit 1961 als Gastarbeitende nach Ludwigshafen kamen. Längst sind sie das nicht mehr. Viele von ihnen sind in Deutschland geblieben, haben Familien gegründet, Freunde gefunden und sich ein Leben in Ludwigshafen aufgebaut.

Die digitale Ausstellung möchte diesen Prozess beleuchten und dokumentieren. Denn Erinnerung heiße Anerkennung, die Anerkennung der Leistungen von Gastarbeitenden und ihren Familien, die Würdigung ihres Beitrags zum Wohlstand, dem Aufbau Nachkriegsdeutschlands und schließlich auch die Entwicklung einer friedlichen, demokratischen Gesellschaft. Allzu oft würden diese Geschichten in der Erinnerungskultur vergessen.

Im Stadtarchiv zusammengetragen

Die Bilder und Informationen wurden im Stadtarchiv zusammengetragen. Weitere Materialien stammen von Werner Appel und Hans-Uwe Daumann. Konzipiert und kuratiert wurde die Ausstellung von Sarah Süß (Universität Heidelberg) im Auftrag von Regina Heilmann, der Leiterin des Stadtmuseums, mit Unterstützung von Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs, sowie dessen Stellvertreter Klaus-Jürgen Becker. Übersetzt in die Türkische Sprache hat die Ausstellungstexte Tugce Cerit (Uni Heidelberg) . Sämtliche Bildrechte liegen beim Stadtarchiv.

Sechs thematische Kapitel

Die Ausstellung besteht aus sechs thematischen Kapiteln, die allesamt einen direkten Bezug zum Leben in Ludwigshafen haben. Einzelne Bilder untergliedern die dazu gehörigen Infotexte, darüber hinaus sind weitere Fotografien in Galerien zusammengefasst, die durchgeklickt, aber jeweils auch einzeln vergrößert werden können. Schirmherr der virtuellen Ausstellung ist Osman Gürsoy (SPD), Ortsvorsteher in Nord, dem Stadtteil mit der größten Anteil von Menschen mit türkischen Wurzeln.