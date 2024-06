Trotz des wolkigen Wetters haben rund 20 Teams aus Mensch und Hund am vergangenen Sonntag am sogenannten Gassi Clean Up des Marketingvereins Ludwigshafen teilgenommen.

Die Gruppe hat nach weiteren Angaben des Marketingvereins beim gemeinsamen Spaziergang durch die Naturlandschaft im Maudacher Bruch so manches an unachtsam entsorgtem Müll eingesammelt und dabei einen wertvollen Beitrag zur Entlastung der Umwelt in diesem großflächigen Naturraum geleistet.

Zudem wurden die teilnehmenden Vierbeiner im Gang an der Leine geschult. Vom kleinen Chihuahua bis zum stattlichen Rottweiler waren verschiedenste Hunderassen dabei, die ihre Übungen entlang der Wegstrecke bravourös meisterten, wie die Organisatoren berichten. Der Marketingverein hat das Clean Up in Kooperation mit der Hundeschule Royal Steps veranstaltet.

Als kleines Dankeschön für ihr Engagement haben alle Teilnehmer eine praktische „Goodie Bag“ und für ihre Hunde Leckerli erhalten.