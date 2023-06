Zu einem ersten „Gassi Clean up“ lädt der Marketingverein für Sonntag, 23. Juli, von 9 bis 12 Uhr ein. Dabei handelt es sich den Verantwortlichen zufolge um einen Gassi-Geh-Kurs für den Hund, der verbunden ist mit dem Aufsammeln von unachtsam entsorgten Abfällen im öffentlichen Raum. Die Veranstaltung findet im Maudacher Bruch in Zusammenarbeit mit der Hundeschule Royal Steps im Zuge der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins statt. Teilnehmen können Zweierteams, bestehend aus Hund und Mensch. Die Organisatoren empfehlen jedoch eine Teilnahme von je zwei Menschen mit einem Hund, da dies die Arbeiten vor Ort erleichtere. „Teilnehmen dürfen nur verträgliche Hunde. Die Leine sollte maximal 1,50 Meter lang sein. Eine Hundehaftpflicht ist Voraussetzung zur Teilnahme. Deren Nachweis am Veranstaltungstag per Smartphone-Foto genügt“, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist der Parkplatz im Maudacher Bruch, Riedstraße 1.