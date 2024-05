Da das Angebot des „Gassi Clean Up“ im Vorjahr bei beiden Terminen bestens ankam, wird es bei der Aktion Saubere Stadt des Marketingvereins erneut angeboten. Termin ist am Sonntag, 2. Juni, 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist im Maudacher Bruch, Riedstraße 1. Das Gassi Clean Up verknüpft die Schulung von Hunden im Rahmen eines Gassi-Geh-Kurses in Kooperation mit der Hundeschule Royal Steps mit dem gleichzeitigen Aufsammeln von Müll durch die Hundebesitzer.

Alle Teilnehmer erhalten neben der kostenfreien Teilnahme gratis ein „Goodie Bag“ mit Leckereien für die Vierbeiner. Die Materialien zum Müllsammeln werden vom Wirtschaftsbetrieb (WBL) gestellt.