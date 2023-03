Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohin im Ernstfall? Was, wenn es tatsächlich den befürchteten Blackout gibt oder die Heizung in den eigenen vier Wänden kalt bleibt? Im Sommer wurde viel über einen befürchteten Gasmangel und die Energiekrise diskutiert, und unter anderem in Ludwigshafen die Idee einer Wärmehalle ins Spiel gebracht.

Nun, da es tatsächlich spürbar kälter wird, stellen sich diese Fragen mit neuer Dringlichkeit. Die Stadt hat die Pläne denn auch nicht auf Eis gelegt. Nicht nur die Friedrich-Ebert-Halle