Die SPD Oppau-Edigheim-Pfingstweide fordert die Firma Gascade erneut auf, Wartungsarbeiten an einer Ferngasleitung zwischen Oppau und Edigheim nur bei einer leeren Leitung vorzunehmen. Das Unternehmen hatte Bauarbeiten an der Leitung angekündigt, die im Oktober 2014 explodiert war. Die Leitung soll dafür per Hand freigelegt werden. Sie währenddessen außer Betrieb zu nehmen, sei nicht vorgesehen, hieß es von Gascade kürzlich im Ortsbeirat Oppau. Das sorgte für viel Kritik. „Wir alle haben noch die furchtbaren Bilder vom Gasunglück von 2014 vor Augen. Das Risiko, dass sich solch ein Unfall wiederholt, darf nicht in Kauf genommen werden. Menschenleben geht vor Profit!“, sagt Gregory Scholz, Vorsitzender der SPD in den nördlichen Stadtteilen. Der Ortsverein und die Fraktion im Ortsbeirat starten daher eine Unterschriftenaktion. Die Liste liegt laut SPD in einigen Geschäften der nördlichen Stadtteile aus. Die Partei stellt die Liste auch auf Anfrage bereit. Kontakt über www.spd-oep.de.