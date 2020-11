Wegen einer undichten Gaszuleitung in der Schillerstraße in Oggersheim ist am Mittwochmorgen die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Sie wurde um 9.15 Uhr alarmiert, weil ein Schornsteinfeger bei seiner Routine-Überprüfung in einem Keller die Leckage entdeckte. Laut Feuerwehr befand sie sich dort, wo die Gasleitung von außen in das Haus eintritt, allerdings im äußeren Bereich. Auch wenn es sich nur um eine geringe Leckage gehandelt habe, wurde aus Sicherheitsgründen der betroffene Bereich für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr führte Messungen durch, Mitarbeiter der Technischen Werke (TWL) dichteten die Stelle provisorisch ab. Anschließend wurde die Leckage repariert. Der Verkehr ist wieder freigegeben. Weil das Ausmaß des Schadens im Vorfeld nicht klar war, war die Polizei mit neun Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz.