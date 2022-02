Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Süd (Schützenstraße) hat laut Polizei am Mittwoch kurz vor 17 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die unmittelbare Überprüfung durch die Einsatzkräfte und die Technischen Werke ergab eine geringe Undichtigkeit an einer Verschraubung am Zählerwerk. Das kleine Leck konnte rasch behoben werden. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Die kurzfristigen Absperrmaßnahmen führten zu keinen größeren Beeinträchtigungen.