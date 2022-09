Unbekannte haben laut Polizei zwischen Donnerstag und Samstag in einer Kleingartenanlage in der Wollstraße (Oggersheim/Gartenstadt) mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Unter anderem wurden eine Gasflasche, eine Gasheizung und eine Kettensäge gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.