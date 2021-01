(aktualisiert 14.53)Die Feuerwehr Ludwigshafen ist derzeit wegen eines Gasaustritts in der Georg-Büchner-Straße im Stadtteil Süd im Einsatz. Feuerwehrsprecher Jochen Hummel teilte auf Anfrage mit , dass die Ringstraße in der Nähe der Bahngleise und des Hauptbahnhofs weiträumig abgesperrt sei. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Technischen Werke (TWL) wurde der Bereich der Straße eingegrenzt, in dem sich das Leck offensichtlich befindet. Ein Bagger hat damit begonnen, die Straße aufzugraben, damit der Schaden behoben werden kann. Ein Gebäude ist vorsorglich evakuiert worden. Die 20 bis 25 Bewohner sind dem Feuerwehrsprecher zufolge von der Wohnungsbaugesellschaft BASF Wohnen und Bauen woanders untergebracht worden. Wenn es gut laufe, könne der Einsatz bis zum späten Nachmittag/frühen Abend abgeschlossen werden, so Hummel. Die Sperrung bleibt solange bestehen, die Bahngleise sind davon aber nicht betroffen. Wenn Gas im Spiel sei, gebe es immer „eine gewisse Gefahr“, meinte Hummel.