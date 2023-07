Möglicherweise ist es an einer Mannheimer Schule am Freitagnachmittag zu einem Gasaustritt gekommen. Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an der Schule im innerstädtischen Quadrat D 7 im Einsatz. Dort befindet sich das Elisabeth-Gymnasium. Im Gebäude war kein Schulbetrieb. Die Feuerwehr führt momentan Luftmessungen durch. Aufgrund von Straßensperrungen im Bereich C 7, C 8 und C 15, kann es derzeit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist unklar, ob es Verletzte gibt, teilt die Polizei weiter mit.