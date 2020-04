Wegen einer undichten Gasleitung in der Almelstraße in Rheingönheim hat die Feuerwehr am Dienstagmorgen das betroffene Wohnhaus sowie zwei angrenzende Häuser geräumt. Nach Polizeiangaben machten Feuerwehr und die Technischen Werke (TWL) dann umfangreiche Messungen. Aus Sicherheitsgründen wurde zudem die Stromversorgung im Umfeld der Almelstrasse abgeschaltet. Um das Leck abzudichten, mussten die TWL mit einem Bagger das Erdreich öffnen. Die Feuerwehr lüftete das betroffene Wohnhaus. Es gab keine Verletzten. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 13 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei und die TWL.