Ein 76-Jähriger hat am Mittwochvormittag in Oggersheim einen Blechschaden von etwa 6500 Euro verursacht. Laut Polizeibericht verwechselte der Mann beim Einparken auf einem Parkplatz in der Semmelweisstraße Gas- und Bremspedal und fuhr gegen zwei geparkte Autos. Beim Zurücksetzen stieß er gegen einen weiteren Wagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.