Weil er am Samstag in der Ludwigshafener Pfingstweide laut Polizei Gas- und Bremspedal verwechselte, hat ein 75-jähriger Autofahrer gegen 12.30 Uhr im Londoner Ring die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen krachte zunächst durch den Zaun am Grundstück eines Mehrfamilienhauses und prallte dort gegen einen Baum. Die 67-jährige Beifahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.