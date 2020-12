Eine 20-Jährige, die keinen Führerschein besitzt, hat laut Polizei am Dienstag gegen 19.50 Uhr auf dem Parkplatz des Ebertparks (Friesenheim) einen Unfall verursacht. Sie verwechselte Gas- und Bremspedal und stieß mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt und per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 20-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch die Halterin des Autos, die im Wagen saß, muss sich strafrechtlich verantworten.