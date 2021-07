In der ersten Augustwoche beginnen die umstrittenen Wartungsarbeiten an einer Ferngasleitung zwischen Oppau und Edigheim. Die Betreiberfirma Gascade reagiert nun auf Proteste von Anwohnern sowie der Ortspolitik und bietet kommende Woche eine Informationsveranstaltung zu den anstehenden Bauarbeiten an.

Die Baustelle liegt nur wenige Hundert Meter von der Stelle entfernt, an der es am 23. Oktober 2014 zu einem Unglück kam. Damals war ebenfalls an der Leitung gearbeitet worden. Es kam zu einer Explosion und einer riesigen Gasstichflamme. Zwei Bauarbeiter starben, 22 Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Schaden wurde auf über 20 Millionen Euro geschätzt. Mehr als 2000 Personen machten nach dem Unglück Schäden geltend, darunter 1000 Autobesitzer. 60 Anwohner mussten vorübergehend umziehen.

Angesichts der Vorgeschichte hatten Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) und der Ortsbeirat Oppau vom Betreiber Gascade gefordert, die Leitung vor den jetzt anstehenden Arbeiten stillzulegen. Die SPD sammelte außerdem 1500 Unterschriften von Anwohnern, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Betreiber will Leitung nicht stillegen

Gascade lehnt eine Stilllegung der 57 Kilometer langen Ferngasleitung ab. Durch die Pipeline fließt unter Hochdruck Gas von Ludwigshafen Richtung Karlsruhe. Die Leitung versorgt regionale Gasnetze – und damit viele Haushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe. Die Leitung könne daher nicht einfach vom Netz genommen werden, es gebe bei den Kunden einen Versorgungsanspruch, sagen die Gascade-Manager. Zumal die Wartungsarbeiten in Oppau rund zwei Monate lange dauern sollen. „Uns ist klar, dass wir uns wenige Hundert Meter von der Unglücksstelle befinden. Wir gehen bei den Bauarbeiten so behutsam wie möglich vor“, sagt Axel Bühning, Projektleiter bei Gascade.

In den kommenden Wochen soll die Umhüllung der Leitung auf einem rund 300 Meter langen Abschnitt erneuert werden. „Unsere Arbeiten werden von Experten des Kampfmittelräumdienstes begleitet. Wir lokalisieren die Leitung behutsam per Handschachtung – Erdüberschuss wird per Bagger abgetragen“, sagt Bühning. Für diese Maßnahme sei nach dem Regelwerk des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) ein normaler Betrieb vorgesehen.

Infoveranstaltung beim TVE

„Wir wissen um die Bedenken der Anwohner. Wir wollen das Vorgehen und unsere Sicherheitsvorkehrungen deshalb persönlich erläutern und mit den Menschen vor Ort in Austausch treten“, kündigt Bühning an. Gelegenheit dazu soll ein „Infomarkt“ am Donnerstag, 29. Juli, 16 bis 20 Uhr, beim TV Edigheim geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitarbeiter von Gascade stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die künftige Baustelle wird auf dem Weg unterhalb des TV Edigheim und des Gehlenweihers eingerichtet.