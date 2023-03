Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Wartungsarbeiten an einer Gasfernleitung zwischen Oppau und Edigheim haben am Montag begonnen. Die Baustelle ist nur wenige Hundert Meter von der Stelle entfernt, wo es im Herbst 2014 zu einer verheerenden Gasexplosion kam. Betreiber Gascade versichert, dass entsprechend behutsam gearbeitet werde. Vor Ort gibt es jedoch Bedenken.

Die Baustelle befindet sich an einem Weg unterhalb des Geländes des TV Edigheim in der Nähe des Gehlenweihers. Am Montagmorgen wurde damit begonnen, die oberste Erdreichschicht abzutragen. Der Mutterboden