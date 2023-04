Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Bündel an teils einschneidenden Maßnahmen bereitet sich die Stadtverwaltung auf denkbare Engpässe in der Energie- und Stromversorgung vor. Ein Krisenstab ist eingerichtet.

Kurz- und mittelfristige Programme hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Hauptausschuss vorgestellt. So ist im Willersinn-Freibad die Wassertemperatur in den beiden Becken