Ein Leck in einer Leitung hat am Dienstmittag dazu geführt, dass Gas ins ein Wohnhaus in Mannheim-Rheinau geströmt ist. Während die Feuerwehr den Brandschutz sicherstellte und den Gefahrenbereich sicherte, räumten Polizisten auch die umliegenden Gebäude. Nachdem die Leitung freigelegt worden war, konnte der Gasversorger das Leck zumindest provisorisch abdichten und den weiteren Austritt von Gas stoppen. Der aufwendige Einsatz, bei dem aber niemand verletzt wurde, dauerte laut Feuerwehr mehrere Stunden. Parallel dazu stand auf einer Deponie des Stadtteils ein Radlader in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Arbeitsfahrzeug. Auch hier wurde niemand verletzt.