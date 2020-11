Ab Freitag wird das Angebot auf dem Wochenmarkt in der Königsbacher Straße in der Gartenstadt erweitert. Wie die Marketinggesellschaft Lukom als Organisator der Märkte mitteilt, wird künftig Brendel’s Backwelt mit einem eigenen Stand auf dem Markt vertreten sein. Der Bäcker aus dem Hemshof ist zudem auf den Märkten in Oggersheim, Friesenheim und Mundenheim vertreten. In der Gartenstadt finden Kunden zudem unter anderem Obst und Gemüse sowie Wurst und Fleisch und Fisch. Friedrich Bauer, Marktmeister der Lukom, sagt: „Ich bin ständig auf der Suche, um neue Stände auf den Wochenmärkten anbieten zu können.“