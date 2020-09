Der Gartenstadter FWG-Ortsbeirat Hans Arndt ist nach eigenen Angaben sauer auf die Ludwigshafener Stadtverwaltung. Nach der Ortsbeiratssitzung am 28. August sei ihm aus dem Rathaus schriftlich zugesichert worden, dass auf dem Parkplatz am Mundenheimer Friedhof zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden. Die Lage hat sich Arndt zufolge seither jedoch eher verschlechtert. Neben den dort abgestellten schrottreifen Kleinbussen werde auf dem Parkplatz nun auch noch illegal Sperrmüll entsorgt. „Müll zieht Müll an“, bilanziert Arndt. Im Jahr 2015 sei auf eben jenem Parkplatz ein ausrangierter Kleintransporter abgefackelt. Das ausgebrannte Wrack habe sechs Monate auf dem Parkplatz herumgestanden, erinnert der Politiker an frühere Versäumnisse der Verwaltung. Der Parkplatz sollte eigentlich für Friedhofsbesucher da sein und nicht als kostenloser Wertstoffhof missbraucht werden, meint der Politiker. „Die Stadtverwaltung ist nun gefordert, mit Taten zu glänzen, leere Versprechungen bekommen die Ortsbeiräte in Ludwigshafen genug“, macht Arndt seinem Ärger Luft.