Sowohl die Ernst-Reuter-Grundschule als auch die Ernst-Reuter-Realschule plus in der Ludwigshafener Gartenstadt waren in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Ziele von Vandalismus und Einbrüchen. Gemeinsam mit den Schulleitungen und in Abstimmung mit den Datenschutzbehörden hat die Stadtverwaltung daher umfassende Maßnahmen in Angriff genommen, um das Schulgelände nachhaltig zu schützen. Dazu gehört eine Videoüberwachung, die inzwischen an der Ernst-Reuter-Grundschule in Betrieb ist und in Kürze auch an der Ernst-Reuter-Realschule plus zur Verfügung stehen soll. Damit soll das Gelände außerhalb der Unterrichtszeiten zuverlässig gesichert werden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt.

Die Kameraüberwachung auf dem Grundschulgelände habe dabei wegen der offenen Geländestruktur zunächst Priorität gehabt. Mittlerweile seien auch alle Voraussetzungen für die Installation der Videoüberwachung an der Realschule plus geschaffen worden. Dort war es am Ostermontag im Eingangsbereich zu einer Brandstiftung gekommen, die einen Schaden von zirka 80.000 Euro verursachte. Die Kripo ermittelt. „Wir wissen, wie sehr die Vorfälle die Lehrkräfte, Schüler und Eltern in der Gartenstadt beschäftigt haben. Wir sprechen hier nicht von Lappalien, sondern, wie bei der Brandstiftung vor wenigen Tagen, von schweren Straftaten. Wenn wir nun wirksame Schutzmaßnahmen installieren, ist dies ein großer Schritt hin zu mehr Sicherheit, Vertrauen und Ruhe. Unser Ziel war es immer, den Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie unbeschwert lernen und sich wohlfühlen können“, so Schuldezernent Lars Pletscher (CDU). Die Verwaltung prüfe derzeit außerdem, an welchen weiteren Schulen ähnliche Schutzsysteme sinnvoll und umsetzbar sind.