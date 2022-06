Ein 36-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch in der Gartenstadt auf der Meckenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße unterwegs gewesen, als ein 96-Jähriger Radfahrer die Fahrbahn kreuzte. Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß, beide Männer stürzten und verletzten sich leicht. Der 96-Jährige wurde den Beamten zufolge zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 750 Euro.