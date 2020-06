Einen Schaden von etwa 1000 Euro haben Unbekannte in der Gartenstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in einer Kleingartenanlage in der Croissant-Rust-Straße die Gartenparzelle eines 57-Jährigen vollständig verwüstet. Die Tat passierte zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.