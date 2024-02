Öffentliche Ladesäulen für E-Autos im Bezirk Gartenstadt liegen der SPD am Herzen. Die Antwort auf eine Anfrage im Ortsbeirat stellte die Genossen dabei nicht zufrieden. Die TWL plane demnach mittelfristig keine weiteren Ladesäulen in der Gartenstadt hieß es in einer Stellungnahme der Stadt. Die gehe allerdings an der Anfrage vorbei, ärgerte sich Sprecher Markus Lemberger: „Es ging uns nicht um Ladesäulen der TWL, sondern wir wollten einen allgemeinen Überblick über geplante Ladestationen aller Anbieter.“ Diese Antwort gab die Auskunft der Verwaltung nicht her.