Die Reifen eines Audis sind zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in der Gartenstadt zerstochen worden. Der Wagen war laut Polizei in der Schlesier Straße geparkt. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.