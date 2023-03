Eine 65-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Hochfeldstraße (Gartenstadt) überfallen worden. Den Beamten zufolge stieß ein junger Mann die Frau auf dem Gehweg zu Boden und nahm ihre Geldbörse an sich. Anschließend sei er in Richtung Raschigstraße geflüchtet. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 20-Jährigen mit schlanker Statur, der dunkle Kleidung sowie eine schwarze Kappe trug. „Es wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Tatorts sowie Zeugenbefragungen durchgeführt“, teilt die Polizei mit. Teile des Diebesguts hätten in Tatortnähe gefunden und sichergestellt werden können. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise unter Telefon 0621 963-0.