Man sieht sich immer zweimal im Leben, lautete die Überschrift einer Meldung der Polizei am Wochenende. Nachdem die Beamten nämlich am Samstagabend auf einen 38-jährigen Mann aufmerksam geworden waren, der in der Betty-Impertro-Straße (Gartenstadt) mit seinem Auto an ihnen vorbeifuhr, stellten sie fest, dass sie den Fahrzeugschlüssel des besagten Herrn bereits sieben Tage zuvor einkassiert hatten. Er war unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen. Wie die Beamten weiter mitteilen, wurde der Schlüssel bis dato auch nicht wieder ausgehändigt. Erneut kontrollierten sie den 38-Jährigen, und erneut konnte ein Schnelltest den Konsum von Betäubungsmitteln nachweisen. Dieses Mal wurde laut Polizei dann auch der Zweitschlüssel konfisziert und der Führerschein sichergestellt. „Der Herr dürfte in nächster Zeit auf nicht motorisierte Fahrzeuge zurückgreifen müssen“, teilten die Beamten mit.