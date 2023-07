Sich für Tiere einsetzen und etwas Gutes bewirken – das hat sich die Klasse 4a der Grundschule Hochfeldschule in der Gartenstadt zum Ziel gesetzt. Grund dafür ist ein Projekt, das die Kinder selbst ins Leben gerufen haben.

„Wir lieben Tiere“, erklären die Viertklässler. Die neunjährige Aimy ergänzt: „Sie brauchen unsere Hilfe.“ Schon seit Februar seien sie fleißig dabei, Menschen zum Spenden für das Tierheim zu bewegen. „Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert“, findet die zehnjährige Maya. Das Thema Tierschutz sei sehr wichtig an der Schule, weshalb auch im Unterricht viel darüber gesprochen werde, erklärt die Lehrerin der 4a, Marie-Luise Krämer. So sei die Idee dann auch entstanden. Das Projekt hätten die Kinder sich aber ganz alleine überlegt, betont sie.

Am Freitag war die letzte Sammelaktion der Klasse. Da hatten die Kinder ihren eigenen Stand auf dem Wochenmarkt vor der Schule und gaben sich sichtlich viel Mühe, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Ganz aufgeregt liefen die Schülerinnen und Schüler über den Markt, erzählten Passanten unermüdlich von ihrem Projekt – und erklärten, warum und wofür gespendet werden soll. Am eigenen Stand der Klasse wurden zudem selbstgebastelte Sachen verkauft. Auch die hierbei erzielten Einnahmen wurden laut den Kindern ans Tierheim weitergegeben. Schnell vergriffen waren die bemalten Dankeskarten, die die Grundschüler für all jene vorbereitet hatten, die für den Tierschutz spendeten.

Angekommen an ihrem Bestimmungsort seien die Spenden bereits, denn im Anschluss an den Wochenmarkt hätte die 4a der Hochfeldschule sie direkt ins Tierheim gebracht. Für dieses sei die Aktion der Kinder eine kleine Überraschung gewesen. „Erst am Dienstag waren ein paar Schüler dort gewesen, um den Verantwortlichen von ihrem Vorhaben zu erzählen“, erklärt Marie-Luise Krämer.