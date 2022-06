Die Evangelische Jugend der Pfalz lädt am Samstag, 16. Juli, ab 14 Uhr, Jugendliche ab 14 Jahren aus der ganzen Pfalz zu einer Party nach Ludwigshafen ein. Gefeiert wird in der Jugendfreizeitstätte Gartenstadt. Auf dem Programm stehen den Organisatoren zufolge unter anderem ein Bungeetrampolin und eine Hüpfburg für „Große“. Über den gesamten Nachmittag wird DJ Olde auflegen, außerdem gibt es Live-Auftritte: Um 19 Uhr spielt die Band „Vielleicht Emma“, um 20.15 Uhr steht „Luzifa“ auf der Bühne. Ein Food Truck bietet Speisen und Getränke an. Trinkwasser werde kostenfrei ausgegeben. Mehr Infos im Netz auf https://www.ejpfalz.de/das-fest.