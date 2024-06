Für die Ortsvorsteher-Stichwahl am kommenden Sonntag, 23. Juni, sprechen die Grünen in der Gartenstadt eine Wahlempfehlung für Amtsinhaber Andreas Rennig (SPD) aus. „Bei vielen Themen, insbesondere in den Bereichen Kitas, Schulen, Grünpflege sowie sichere Fuß- und Radwege liegen wir mit unseren Forderungen und Zielen sehr nah beieinander“, erklärt Ortsbeiratsmitglied Susanne Großpietsch (Grüne). „Die Zusammenarbeit war in der Vergangenheit stets vertrauensvoll und kollegial, und das werden wir auch in Zukunft gerne so weiterführen.“