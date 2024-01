Einen Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in der Gartenstadt konnte die Feuerwehr am Dienstagmittag rasch unter Kontrolle bringen. Wie sie weiter mitteilte, war sie kurz nach 13 Uhr wegen Rauchentwicklung im Weißdornhag alarmiert worden. Beim Eintreffen kam den Einsatzkräften Qualm aus einem Fenster im ersten Stock entgegen. Mit einem C-Rohr konnten die Wehrleute die Flammen löschen.

Die beiden Bewohner der Wohnung konnten das Haus eigenständig verlassen, sie wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung per Elektro-Lüfter vom Rauch befreit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst, ein Leitender Notarzt und die Polizei.