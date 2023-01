In ein Einfamilienhaus in der Dhauner Straße in der Gartenstadt ist eingebrochen worden. Laut Polizei ließen unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, Schmuck und Bargeld mitgehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.