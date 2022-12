Im fünfstelligen Bereich dürfte sich der Schaden bewegen, den Einbrecher im Lauf des Montags in der Gartenstadt angerichtet haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Unbekannten in eine Doppelhaushälfte im Weißdornhag eingebrochen. Ihnen fiel Bargeld, Schmuck und Kleidung in die Hände. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 9632773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.