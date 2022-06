Nachdem in der Gartenstadt für die Straße Grüner Hof ein absolutes Halteverbot ausgesprochen wurde, werde dort beim Durchfahren zunehmend die Geschwindigkeit erhöht. Darauf haben die Freien Wähler hingewiesen und fordern von der Stadt jetzt Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

Um auch in Notfällen eine sichere Verkehrssituation zu gewährleisten, hat die Stadt im Zuge des Projekts „Enge Straßen“ ein absolutes Halteverbot in der Straße Grüner Hof ausgesprochen. Das Ordnungsamt kontrolliere dies auch, betont die FWG, allerdings verleite die „für das Auge recht breite Straße“ dazu, das Durchfahrtstempo zu erhöhen, das dort bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde liegt.

„Gestiegene Unfallgefahr“

Weil die Gestaltung des „Grünen Hofs“ auf eine 100 Jahre alte Planung zurückgehe, gebe es dort eine Bebauung, die bis an die Straßenkante reicht. „Hierdurch gibt es mehrere tote Winkel, die Autofahrer leider unterschätzen“, fasste Markus Sandmann die Erfahrungswerte von Anwohnern zusammen. Auf der Sitzung des Ortsbeirats berichtete er am Mittwoch zudem darüber, dass die „Durchgangsstraße“ Grüner Hof“ wegen der direkt angrenzenden Berufsschule zu den entsprechenden Stoßzeiten stark genutzt werde. Sandmann: „Da dort keine Pkw mehr parken, wird die Straße nun sogar noch stärker als früher und fast bevorzugt genutzt, um ,eben mal schnell’ durchzufahren.“ Ein Problem sei das deshalb, weil es besonders zu jenen Zeiten geschehe, in denen die Grundschüler ebenfalls zur Hochfeldschule laufen.

„Die Unfallgefahr für unsere jüngsten Schüler ist dadurch sehr gestiegen“, argumentiert die FWG und beantragte deshalb zu prüfen, inwieweit sich eine verkehrsberuhigende Maßnahme im „Grünen Hof“ positiv auswirkt. Die von den Freien Wählern ins Spiel gebrachte Fahrbahnunterbrechung durch sogenannte Berliner Kissen wird es zwar zunächst nicht geben, doch die Stadt teilte dem Ortsbeirat am Mittwoch mit, dass ein sogenannte Smiley, also eine Geschwindigkeitsmesstafel, im „Grünen Hof“ installiert werden soll. „Nach Auswertung der Messergebnisse werden wir gegebenenfalls weitere Maßnahmen prüfen“, teilt die Verwaltung mit.