Drei Fahrzeuge waren am Freitag im Bereich der Meckenheimer Straße (Gartenstadt) in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 25-Jähriger gegen 16.15 Uhr auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren, der seinerseits auf das Auto vor ihm geschoben wurde. Ein 65-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden addiert sich auf rund 5000 Euro.